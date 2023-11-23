Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про погіршення погодних умов у столиці. У Києві фіксують сніг та пориви сильного вітру.

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Готовність енергетиків

У ДТЕК повідомили, що через негоду енергетики переходять в посилений режим в Києві та Київській області. За прогнозами синоптиків до кінця 23 – 24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Перші прояви негоди вже дали про себе знати.

Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться,

– заявили у ДТЕК.

Там нагадали, що погані погодні умови можуть спричинити падіння дерев та обриви дротів. Енергетики радять не нехтувати власною безпекою та уникати ліній електропередач.

Важливо! У столиці 23 листопада оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджають, що внаслідок цього можливе погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів

Якої погоди очікувати