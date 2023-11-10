Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он уточнил, что российские захватчики бьют по зданиям коксохимического завода и жилым домам, передает 24 Канал.

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При обстреле Авдеевки погибли люди

Около 12:00 российская армия в очередной раз обстреляла Авдеевку. Штупун уточнил, что противник нанес авиаудар и применил РСЗО. Кроме того, вечером 9 ноября также цинично атаковали жилые дома. В результате обстрела погибли 2 человека.

Вчера вечером в результате авиаудара по многоквартирному дому в Авдеевке погибли двое гражданских – мужчина и женщина. Тела сейчас под завалами,

– рассказал Штупун.

Комментируя обстановку вокруг коксохима, Штупун заявил, что ситуация под контролем. Он также добавил, что оккупанты, вероятно, предполагают, что в зданиях завода им будет легче окапываться и обороняться, ведь открытая местность простреливается украинской артиллерией. Поэтому враг не оставляет попыток его захватить.

Штупун уточнил, что только за прошедшие сутки на Таврическом направлении российские военные нанесли 21 авиационный удар, 877 артиллерийских обстрелов и произошло 47 боевых столкновений. Непосредственно на Авдеевском направлении – ВСУ отразили 9 атак врага.

Россияне готовятся к третьей серии штурмов возле Авдеевки

Аналитики Института изучения войны заявили, что россияне готовятся к третьей волне серьезных штурмов на Авдеевском направлении. Об этом свидетельствуют российские "военкоры". Так, один из них в сети писал, что "российские войска вблизи Авдеевки проводят тактическую перегруппировку". Оккупант также заявил, что Авдеевский коксохим станет объектом потенциальных наступательных операций России.

Военное руководство на Таврическом направлении отмечало, что штурмов возле Авдеевки стало меньше. На это повлияла перегруппировка войск неприятеля. В частности, Александр Тарнавский отметил, что украинские защитники ожидают "ухудшения ситуации" вблизи Авдеевки, ведь враг подтягивает резервы.