Такие действия могут свидетельствовать как о стратегическом плане врага, так и о политическом. Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что российская армия действует стандартным путем окружения большого города и группировки войск, которые его удерживают.

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С чем связан замысел врага по Авдеевке

По словам Киричевского, самое главное для Украины – сроки, ведь россияне обычно планируют окружить все через два – три дня, вместо этого уже месяц продолжаются мощные боевые действия в районе Авдеевки и только сейчас оккупанты подошли к чувствительным позициям. Следовательно, устроить локальную победу для вражеской армии, на каком-то участке фронта, может быть одновременно политическим и военно-стратегическим замыслом России.

Кроме того, Авдеевка – своеобразное выступление на фронте, которое позволяет украинским военным контролировать подходы к Донецку и устраивать проблемы россиянам с использованием всего лишь ракетных комплексов HIMARS.

Поэтому здесь у них четко прослеживается не только политическая, но и военная мотивация нести столь тяжелые потери. Как-то так получилось, что на Авдеевском направлении наименее чувствительны к потерям российские командиры.

– объяснил эксперт Defence Express.

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К примеру, на Купянско-Лиманском направлении, которое до Авдеевки было самым горячим, для российского командования 1500 тысяч солдат были острыми потерями. На Авдеевском направлении более 10 тысяч погибших таковыми не считаются. Вероятно, оккупанты пренебрегают жизнью личного состава, потому что по их нормативам еще очень далеко до потери боеспособности.

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