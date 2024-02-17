Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский сказал, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, позволяет Путину адаптироваться. Он также отметил, что человеческая жизнь ничего не значит для России.
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Украина может победить
Зеленский отметил, что наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, которые зависят не от нас.По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает.
Это ослабление демократии подрывает наши общие результаты,
– сказал Владимир Зеленский.
Он также отметил, что Россия сейчас имеет единственное преимущество – обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают.
Зеленский выступает на Мюнхенской конференции
- Президент Владимир Зеленский 17 февраля начал выступление на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Президент заявил, что 24 февраля 2022 года могло обозначить конец света правил, которые призваны защищать жизнь.
- Украинский лидер заявил, что наше сопротивление при поддержке партнеров остановило уничтожение мирового порядка, основанного на правилах.
- Президент объяснил, что не правила, которые определяют мировую жизнь, должны остаться в прошлом, а скорее Россия, которая не уважает правила, должна остаться в прошлом. Украинский лидер заявил, что мы можем обеспечить это, делая все, что нужно