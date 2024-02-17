Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский сказал, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, позволяет Путину адаптироваться. Он также отметил, что человеческая жизнь ничего не значит для России.

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Украина может победить

Зеленский отметил, что наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, которые зависят не от нас.По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает.

Это ослабление демократии подрывает наши общие результаты,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Россия сейчас имеет единственное преимущество – обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают.

Зеленский выступает на Мюнхенской конференции