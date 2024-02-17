Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський сказав, що утримання України у штучному дефіциті озброєнь, дозволяє Путіну адаптуватись. Він також зазначив, що людське життя нічого не важить для Росії.
Дивіться також Зеленський виступає на Мюнхенській конференції з питань безпеки: основні тези президента
Україна може перемогти
Зеленський наголосив, що наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, які залежать не від нас.За його словами, ситуація в Авдіївці це підтверджує.
Це ослаблення демократії підриває наші спільні результати,
– сказав Володимир Зеленський.
Він також зауважив, що Росія зараз має єдину перевагу – знецінення людських життів, постійні м'ясні штурми це доводять.
Зеленський виступає на Мюнхенській конференції
- Президент Володимир Зеленський 17 лютого почав виступ на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент заявив, що 24 лютого 2022 року могло позначити кінець світу правил, які покликані захищати життя.
- Український лідер заявив, що наш спротив за підтримки партнерів зупинив знищення світового порядку, заснованого на правилах.
- Президент пояснив, що не правила, які визначають світове життя, мають залишитись в минулому, а радше Росія, яка не поважає правила, повинна залишитись в минулому. Український лідер заявив, що ми можемо забезпечити це, роблячи все, що потрібно