Авдеевка осталась без электроэнергии

Электроснабжение в Авдеевке и 5 населенных пунктах Ясиноватского района приостановили 3 января из-за ремонтных работ на линии. В целом без света остались более 24 тысяч абонентов.

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Читайте больше: Украинцы массово устанавливают двухзонные счетчики электроэнергии, чтобы экономить деньги Светом от передвижных электростанций обеспечили военно-гражданскую администрацию, пенсионный фонд, "Укртелеком", отдел Национальной полиции, пункт скорой медицинской помощи, а также насосную станцию ​​теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома. Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение. Питьевая вода поступает населению самотеком. Ремонтные работы планируется завершить 4 января.