14:30
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Авдіївка залишилась без електроенергії

      56 Читать новость на русском
      Світла у Авдіївці не буде щонайменше добу / unian

      Електропостачання у Авдіївці та 5 населених пунктах Ясинуватського району призупинили 3 січня через ремонтні роботи на лінії. Всього без світла залишились понад 24 тисячі абонентів.

      Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України у Донецькій області. 

      Читайте більше: Українці масово встановлюють двозонні лічильники електроенергії, щоб заощаджувати гроші

      Світлом від пересувних електростанцій забезпечили військово-цивільну адміністрацію, пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку.

      Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання. Питна вода надходить населенню самопливом.

      Ремонтні роботи планують завершити 4 січня.

      Що символізують 12 страв на Святвечір
      сьогодні
      19440
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Авдіївка Електроенергія ДСНС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:15 Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      Анатолій Максимов 8756
      сьогодні , 13:00 Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському
      Сергій Лещенко 729
      сьогодні , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 829
      сьогодні , 09:50 Маєтки, автівки, шикарне життя: у кого з політиків знайшли приховані статки
      Ярослав Голобородько 3456
      сьогодні , 09:03 Майдан-3? Чи чекати Україні масштабних протестів у 2020 році
      Світлана Попова 1562
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук