Авдіївка залишилась без електроенергії

Електропостачання у Авдіївці та 5 населених пунктах Ясинуватського району призупинили 3 січня через ремонтні роботи на лінії. Всього без світла залишились понад 24 тисячі абонентів.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Читайте більше: Українці масово встановлюють двозонні лічильники електроенергії, щоб заощаджувати гроші Світлом від пересувних електростанцій забезпечили військово-цивільну адміністрацію, пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку. Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання. Питна вода надходить населенню самопливом. Ремонтні роботи планують завершити 4 січня.