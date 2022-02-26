При поддержке коллег по Евроконтролю, сообщает 24 канал, международное авиационное сообщество отреагировало положительно. Все – в рамках поддержки Украины в ее героической борьбе против российского агрессора.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Закрытие авиапространства для самолетов России: заявление Украэроруха

В системе уведомлений об опасности полетов NOTAM запрет на полеты для самолетов из России (даже транзитные) ввели:

Великобритания.

Польша.

Болгария.

Чехия.

Литва.

Латвия.

Эстония.

Румыния.

Словения.

То есть все суда России не имеют права заходить в воздушное пространство этих стран. Следовательно – вынуждены значительно увеличивать маршрут полетов в Европу и Америку.

Отметим, совет ICAO (Международная организация гражданской авиации, в которую входят 36 стран) осудил нападение России на Украину. В пределах ее компетенции признано, что такие действия противоречат:

Принципам Устава Организации Объединенных Наций.

И Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

Совет ICAO призвал Россию прекратить свою незаконную деятельность по обеспечению безопасности полетов.

Имон Бреннан, гендиректор Евроконтроля, выразил поддержку Украине, которая является членом организации с 2004 года. Евроконтроль призвал мировую авиацию объединиться и поддержать Украину!