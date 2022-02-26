При поддержке коллег по Евроконтролю, сообщает 24 канал, международное авиационное сообщество отреагировало положительно. Все – в рамках поддержки Украины в ее героической борьбе против российского агрессора.
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В системе уведомлений об опасности полетов NOTAM запрет на полеты для самолетов из России (даже транзитные) ввели:
- Великобритания.
- Польша.
- Болгария.
- Чехия.
- Литва.
- Латвия.
- Эстония.
- Румыния.
- Словения.
То есть все суда России не имеют права заходить в воздушное пространство этих стран. Следовательно – вынуждены значительно увеличивать маршрут полетов в Европу и Америку.
Отметим, совет ICAO (Международная организация гражданской авиации, в которую входят 36 стран) осудил нападение России на Украину. В пределах ее компетенции признано, что такие действия противоречат:
- Принципам Устава Организации Объединенных Наций.
- И Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).
Совет ICAO призвал Россию прекратить свою незаконную деятельность по обеспечению безопасности полетов.
Имон Бреннан, гендиректор Евроконтроля, выразил поддержку Украине, которая является членом организации с 2004 года. Евроконтроль призвал мировую авиацию объединиться и поддержать Украину!
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