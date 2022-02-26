За підтримки колег з Євроконтролю, повідомляє 24 канал, міжнародна авіаційна спільнота відреагувала позитивно. Усе – в рамках підтримки України у її героїчній боротьбі проти російського агресора.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Закриття авіапростору для літаків Росії: заява Украероруху

У системі оповіщень про небезпеку польотів NOTAM заборону на польоти для літаків із Росії (навіть транзитні) запровадили:

Велика Британія.

Польща.

Болгарія.

Чехія.

Литва.

Латвія.

Естонія.

Румунія.

Словенія.

Тобто, усі судна Росії не мають права заходити у повітряний простір цих країн. А отже – змушені значно збільшувати маршрут польотів до Європи та Америки.

Зауважимо, рада ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації, до якої входять 36 країн) засудила напад Росії на Україну. У межах її компетенції визнано, що такі дії суперечать:

Принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй.

І Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

Рада ICAO закликала Росію припинити свою незаконну діяльність для забезпечення безпеки польотів.

Імон Бреннан, гендиректор Євроконтролю, висловив підтримку Україні, яка є членкинею організації з 2004 року. Євроконтроль закликав світову авіацію об’єднатися та підтримати Україну!

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