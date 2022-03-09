Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает 24 канал. Он призвал Европу и весь мир еще больше давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну .

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами... Вы видели, вы знаете, а значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было возможности продолжать этот геноцид,

– заявил президент.

Зеленский призывает Европу и украинцев быть едиными в осуждении военных преступлений России. В том, что оккупанты сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, которые никогда не представляли никакой угрозы России .

Агрессор продолжает безжалостно разрушать больницы, школы, церкви, обычные дома и убивать мужчин, женщин и детей.

Что происходило в Мариуполе 9 марта

Российские оккупанты сбросили бомбы на детскую больницу в Мариуполе, в здании также находился роддом. Корпус полностью разрушен. Пока известно о 17 пострадавших , информации о жертвах нет, но поисковые работы продолжаются.



Последствия обстрела больницы / Фото Мстислав Чернов

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