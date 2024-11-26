Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что удар был осуществлен ракетами ATACMS и, вероятно, еще одним видом ракет. Украине удалось уничтожить очередное российское ПВО, которое "не имеет аналогов".

Смотрите также "Томагавки" для Украины: НАТО призвало передать Украине ракеты дальностью более 5000 километров

Что могли поразить Силы обороны на аэродроме в Курске

По словам Свитана, россияне оттянули свою авиацию и пилотов с аэродрома как можно дальше от зоны поражения. Теперь самолеты оккупантов базируются на отдаленных аэродромах на расстоянии 700 – 900 километров в глубь России. Для того, чтобы Силы обороны могли их уничтожить на таком расстоянии нужно ракеты AGM-158 JASSM с дальностью 950 километров.

Вместо этого был нанесен первый удар по российскому аэродрому ракетами ATACMS.

В общем оптимальный вариант для такого удара – 10 таких ракет. До этого мы били по аэродромам своим вооружением,

– отметил летчик-инструктор.

Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 российских оккупантов на территории Курской области.

Свитан предположил, что атака могла быть комбинированная. Кроме ракет ATACMS Силы обороны могли использовать еще один вид вооружения, а именно ракеты ADM-160. Они могут вывести из работы локаторы противника, беря на себя определенную часть нагрузки по сбиванию.

Интересно! Пропагандист Илья Туманов, который ведет канал "Истребитель-бомбардировщик", утверждает, что всего во время атаки было выпущено восемь ракет. По его словам, системы противовоздушной обороны аэродрома отработали только по 7 ракетам. Можно также посмотреть видео, как американская баллистика этой ночью "любила" аэродром и ПВО россиян.

К слову, оккупанты используют С-400 и для противовоздушной обороны, и для ракетных обстрелов Украины. Стоимость одного такого комплекса составляет 1 миллиард долларов. Украина первое и единственное в мире государство, которая уничтожила уже не одну новейшую систему ПВО России.