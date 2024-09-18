Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БпЛА.

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Сколько целей сбила ПВО

Россияне запускали дроны и ракеты из Курска и Ейска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались:

  • авиация,
  • мобильные огневые группы,
  • подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БПЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник – улетел в Россию.

Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Имеются повреждения сельскохозяйственной техники.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА.

ПВО сбила 46 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

Что известно о последствиях атаки 18 августа

  • 18 сентября россияне атаковали Сумы "Шахедами". Известно, что под ударом очутилась энергетическая инфраструктура города.
  • К слову, на Николаевщине ночью были уничтожены четыре "Шахеда". Крылатой ракетой Х-59 противник атаковал регион. Обломки вызвали пожар.
  • Также россияне терроризировали Киевщину обстрелами. В регион враг запустил "Шахеды". В области были слышны взрывы. Как сообщает ОВА, это была работа ПВО по враждебным целям.
  • Кроме того, Россия атаковала Кропивницкий. Враг ударил по жилым домам, и, к сожалению, погибший. Также в результате атаки пострадали.
  • Оккупанты совершили воздушную атаку на Украину. В Николаевской области силы ПВО сбивали "Шахедами" и ракету. Предварительно, это была Х-59.