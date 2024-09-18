Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА.
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Скільки цілей збила ППО
Росіяни запускали дрони та ракети з Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу противника залучались:
- авіація,
- мобільні вогневі групи,
- підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у Росію.
Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
ППО збила 46 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил
Що відомо про наслідки атаки 18 серпня
- 18 вересня росіяни атакували Суми "Шахедами". Відомо, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура міста.
- До слова, на Миколаївщині уночі було знищено чотири "Шахеди". Крилатою ракетою Х-59 противник атакував регіон. Уламки спричинили пожежу.
- Також росіяни тероризували Київщину обстрілами. На регіон ворог запустив "Шахеди". В області було чути вибухи. Як повідомляє ОВА, то була робота ППО по ворожих цілях.
- Крім того, Росія атакувала Кропивницький. Ворог вдарив по житлових будинках, і, на жаль, є загиблий. Також внаслідок атаки є постраждалі.
- Окупанти здійснили повітряну атаку на Україну. На Миколаївщині сили ППО збивали "Шахедами" і ракету. Попередньо, це була Х-59.