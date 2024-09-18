Також внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у Кіровоградській ОВА.

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Росія цинічно била по цивільній інфраструктурі

Зранку ворог атакував Кіровоградську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Близько о 08:45 у Кропивницькому пролунав потужний вибух.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа.

На жаль, внаслідок атаки є загиблий. Також поранено 90-річну жінку – вона отримала легкі травми, медики вже надали їй допомогу.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Наслідки атаки в Кропивницькому – більше у галереї

Уночі російська армія також цинічно атакувала енергетичні об'єкти на Сумщині. Варто зауважити, що ворог другий день поспіль б'є по енергетиці Сум.