Также в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили в Кировоградской ОГА.

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Россия цинично била по гражданской инфраструктуре

Утром враг атаковал Кировоградскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Около 08:45 в Кропивницком прогремел мощный взрыв.

Как сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар.

К сожалению, в результате атаки есть погибший. Также ранена 90-летняя женщина – она получила легкие травмы, медики уже оказали ей помощь.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Последствия атаки в Кропивницком – больше в галерее

Ночью российская армия также цинично атаковала энергетические объекты на Сумщине. Стоит заметить, что враг второй день подряд бьет по энергетике Сум.