Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.
Отметим, что там была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также На Киевщине и Полтавщине прогремели взрывы
Взрывы в Кропивницком
Около 7 утра, а именно от 6:59, в Кировоградской области раздается воздушная тревога.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в телеграмме 24 Канала.
Уже через 10 минут в Воздушных силах предупредили, что в Кировоградской области есть угроза применения ударных БпЛА врага.
В 8:05 в ВС отметили о движение "Шахедов" на Кировоградщине. Там отмечали о курсе беспилотников противника в южном направлении.
Уже через 40 минут в Кропивницком слышали взрывы.
В Кропивницком слышен звук взрыва. Сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Сейчас в ПС продолжают предупреждать движение вражеских дронов. В частности, в 9:02 там писали о "БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный".
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.