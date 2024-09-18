Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Отметим, что там была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Кропивницком

Около 7 утра, а именно от 6:59, в Кировоградской области раздается воздушная тревога.

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Уже через 10 минут в Воздушных силах предупредили, что в Кировоградской области есть угроза применения ударных БпЛА врага.

В 8:05 в ВС отметили о движение "Шахедов" на Кировоградщине. Там отмечали о курсе беспилотников противника в южном направлении.

Уже через 40 минут в Кропивницком слышали взрывы.

В Кропивницком слышен звук взрыва. Сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Сейчас в ПС продолжают предупреждать движение вражеских дронов. В частности, в 9:02 там писали о "БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный".

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.