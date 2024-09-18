Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи у Кропивницькому
Близько від 7 ранку, а саме від 6:59, у Кіровоградській області лунає повітряна тривога.
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Вже через 10 хвилин в Повітряних силах попередили, що в Кіровоградській області є загроза застосування ударних БпЛА ворога.
О 8:05 в ПС зазначили про рух "Шахедів" на Кіровоградщині. Там зазначали про курс безпілотників противника в південному напрямку.
Вже через 40 хвилин у Кропивницькому чули вибухи.
У Кропивницькому чути звук вибуху. Повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться в повідомленні.
Наразі в ПС продовжують попереджати рух ворожих дронів. Зокрема, о 9:02 там писали про "БпЛА східніше Кропивницького, курс західний".
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.