Причиной резкого заявления стал технический сбой, из-за которого в стране внезапно приостановили авиарейсы, сообщил Даффи во время брифинга в Белом доме. В настоящее время разрешение на вылеты уже восстановлено, однако самолеты будут возвращаться к привычному графику полетов постепенно.

Adv

популярные видео

Почему система вышла из строя

Шон Даффи пояснил, что ключевые коммутационные узлы просто не выдержали резкого наплыва информации.

Наши коммутаторы и маршрутизаторы фактически перегрузились данными. Они начали предоставлять нам противоречивые данные. И именно из-за этого мы отключили систему– сказал Шон Даффи.

По его словам, телекоммуникационная технология TDM основана на устаревшей аналоговой связи, которая оказалась неспособной справиться с современной нагрузкой. Он отметил, что новые цифровые IP-коммутаторы сработали безупречно, а старые компоненты вызвали массовый сбой.

Необходимость масштабной модернизации

Чиновник призвал направить ресурсы на строительство современных диспетчерских башен и обновление пассажирской инфраструктуры.

Реклама

Он подчеркнул, что терминалы во многих городах находятся в критическом состоянии.

Давайте найдем эти средства, инвестируем в обновление, чтобы нам больше никогда не приходилось в 20:30 вечера проводить пресс-конференцию и объяснять, почему остановилось авиасообщение, почему десятки тысяч людей застряли в аэропортах, оторванные от своих семей, не зная, где им придется ночевать– подчеркнул министр.

Напомним, что 14 ноября Федеральное управление гражданской авиации объявило о в постепенное возобновление рейсов е после масштабного коллапса. Из-за технических проблем со связью в Соединенных Штатах в общей сложности приостановили или отменили более 9000 а авиарейсов.