Вимагають 50 мільярдів доларів після колапсу: у США закликали замінити застаріле авіаобладнання

Причиною жорсткої заяви став технічний колапс, через який у країні раптово зупинили авіарейси, повідомив під час брифінгу в Білому домі Даффі. Наразі дозвіл на вильоти вже повернули, проте літаки повертатимуться до звичного графіку польотів поступово.

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Чому система вийшла з ладу

Шон Даффі пояснив, що ключові комутаційні вузли просто не витримали різкого напливу інформації.

Наші комутатори та маршрутизатори фактично перевантажилися даними. Вони почали надавати нам суперечливі дані. І саме через це ми вимкнули систему– сказав Шон Даффі.

За його словами, телекомунікаційна технологія TDM базується на застарілому аналоговому зв'язку, який виявився неспроможним впоратися із сучасним навантаженням. Він зауважив, що нові цифрові IP-комутатори відпрацювали бездоганно, тоді як старі компоненти спричинили масовий збій.

Потреба у масштабній модернізації

Посадовець закликав спрямувати ресурси на зведення сучасних диспетчерських веж та оновлення пасажирської інфраструктури.

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Він наголосив, що термінали в багатьох містах перебувають у критичному стані.

Знайдімо ці кошти, інвестуймо в оновлення, щоб нам більше ніколи не доводилося о 20:30 вечора проводити пресконференцію й пояснювати, чому зупинилося авіасполучення, чому десятки тисяч людей застрягли в аеропортах, відірвані від своїх родин, не знаючи, де їм доведеться ночувати– підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 14 листопада Федеральне управління цивільної авіації оголосило про поступове відновлення рейсів після масштабного колапсу. Через технічні проблеми зі зв'язком у Сполучених Штатах загалом затримали або скасували понад 9000 авіарейсів.