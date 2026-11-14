У США назвали причину масштабного авіаколапсу

Міністр транспорту Даффі під час брифінгу в Білому домі назвав причиною технічного колапсу перевантаження застарілого обладнання. За його словами, комутатори та маршрутизатори не витримали великого обсягу даних і перестали коректно працювати.

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Що відомо про причини збою

Посадовець детально розповів журналістам, які саме неполадки призвели до тимчасової зупинки авіасполучення по всій країні.

Йдеться про телекомунікаційну технологію TDM – це аналоговий зв'язок. Комутатори та маршрутизатори були перевантажені даними й вийшли з ладу. Вони не просто відключилися, а почали видавати суперечливі дані. Ми зупинили роботу системи. За підтримки президента Трампа ми вже замінили частину обладнання на нові IP-комутатори – і вони не відмовили. Проблеми виникли саме зі старим обладнанням– пояснив Даффі.

У міністерстві транспорту США підкреслили, що ознак кібератаки чи зовнішнього втручання виявлено не було.

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"Мені потрібні нові диспетчерські вежі. Також слід інвестувати в аеропорти по всій країні – багато з них, відверто кажучи, перебувають у ганебному стані. Знайдімо ці кошти, інвестуймо в оновлення, щоб нам більше ніколи не доводилося о 20:30 вечора проводити пресконференцію й пояснювати, чому зупинилося авіасполучення, чому десятки тисяч людей застрягли в аеропортах, відірвані від своїх родин, не знаючи, де їм доведеться ночувати", – додав Даффі.

Напередодні через масштабний збій диспетчерського зв'язку в аеропортах США затримали понад 9000 авіарейсів.

У США поступово відновлюють авіасполучення після масштабного технічного збою, через який були зупинені польоти по всій країні.

Попри те, що FAA дозволило поступове відновлення рейсів, перевізники попереджають: для повної нормалізації графіка польотів і розвантаження хабів знадобиться певний час, тому пасажирам радять заздалегідь перевіряти статус своїх вильотів.