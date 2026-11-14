Тысячи отмененных рейсов: в США начали восстанавливать авиасообщение после масштабного сбоя

Об этом сообщают CNN и Федеральное управление гражданской авиации США.

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Устаревшие маршрутизаторы не выдержали нагрузки

Перед открытием воздушного пространства специалисты тщательно протестировали системы, чтобы убедиться в их стабильности и надежности работы.

Регулятор подчеркнул, что безопасность пассажиров остается высшим приоритетом, и призвал путешественников обращаться к своим авиакомпаниям для получения актуальной информации о вылетах.

Министр транспорта Шон Даффи объяснил приостановку полетов критической перегрузкой маршрутизаторов управления воздушным движением, которые начали выдавать противоречивые данные. Чиновник заявил об устаревании систем связи и призвал Конгресс безотлагательно выделить финансирование на масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин отметил, что причиной остановки стали обновления, которые пытались интегрировать в существующую структуру. По его словам, новое оборудование перегрузило устаревшую систему, однако инцидент не связан с внешней угрозой для страны или сбоем в работе сервисов Microsoft.

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Авиакомпании пытаются расчистить очереди в аэропортах

По данным платформы FlightAware, в пятницу в США отменили более 7700 рейсов, а еще более 8000 задержались. На субботу перевозчики заранее отменили еще более 2000 рейсов из-за нарушений графиков самолетов и экипажей.

Компании Delta Air Lines и United Airlines сообщили о постепенном возобновлении полетов и предложили пассажирам воспользоваться правом на смену билетов без штрафов. В то же время перевозчик Southwest Airlines возобновляет рейсы в ограниченном режиме, а JetBlue Airways приостановила полеты до утра субботы из-за нехватки мест у терминалов и перегрузки хабов.

Как уже сообщалось, сбой затронул аналоговую технологию TDM, где маршрутизаторы не справились с объемом данных. В профильном министерстве заверили, чтоникаких признаков кибератакиили постороннего вмешательства зафиксировано не было.