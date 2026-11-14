Тысячи отмененных рейсов: в США начали восстанавливать авиасообщение после масштабного сбоя

Авиационный коллапс в США / Unsplash
Федеральное управление гражданской авиации США ночью 14 ноября отменило запрет на вылеты после сбоя в работе системы. Авиакомпании возобновляют рейсы, однако перебои в расписании будут продолжаться как минимум в течение выходных.
Об этом сообщают CNN и Федеральное управление гражданской авиации США.
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Устаревшие маршрутизаторы не выдержали нагрузки
Перед открытием воздушного пространства специалисты тщательно протестировали системы, чтобы убедиться в их стабильности и надежности работы.
Регулятор подчеркнул, что безопасность пассажиров остается высшим приоритетом, и призвал путешественников обращаться к своим авиакомпаниям для получения актуальной информации о вылетах.
Министр транспорта Шон Даффи объяснил приостановку полетов критической перегрузкой маршрутизаторов управления воздушным движением, которые начали выдавать противоречивые данные. Чиновник заявил об устаревании систем связи и призвал Конгресс безотлагательно выделить финансирование на масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры.
Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин отметил, что причиной остановки стали обновления, которые пытались интегрировать в существующую структуру. По его словам, новое оборудование перегрузило устаревшую систему, однако инцидент не связан с внешней угрозой для страны или сбоем в работе сервисов Microsoft.
Авиакомпании пытаются расчистить очереди в аэропортах
По данным платформы FlightAware, в пятницу в США отменили более 7700 рейсов, а еще более 8000 задержались. На субботу перевозчики заранее отменили еще более 2000 рейсов из-за нарушений графиков самолетов и экипажей.
Компании Delta Air Lines и United Airlines сообщили о постепенном возобновлении полетов и предложили пассажирам воспользоваться правом на смену билетов без штрафов. В то же время перевозчик Southwest Airlines возобновляет рейсы в ограниченном режиме, а JetBlue Airways приостановила полеты до утра субботы из-за нехватки мест у терминалов и перегрузки хабов.
Как уже сообщалось, сбой затронул аналоговую технологию TDM, где маршрутизаторы не справились с объемом данных. В профильном министерстве заверили, чтоникаких признаков кибератакиили постороннего вмешательства зафиксировано не было.
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