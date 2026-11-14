Тисячі скасованих рейсів: у США почали відновлювати авіасполучення після масштабного збою

Про це повідомляє видання CNN та Федеральне управління цивільної авіації США.

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Застарілі маршрутизатори не витримали навантаження

Перед відкриттям повітряного простору фахівці ретельно протестували системи, аби переконатися в їхній стабільності та надійності роботи.

Регулятор наголосив, що безпека пасажирів залишається найвищим пріоритетом, і закликав мандрівників звертатися до своїх авіакомпаній для отримання актуальної інформації про вильоти.

Міністр транспорту Шон Даффі пояснив зупинку польотів критичним перевантаженням маршрутизаторів управління повітряним рухом, які почали видавати суперечливі дані. Посадовець заявив про застарілість систем зв'язку та закликав Конгрес невідкладно виділити фінансування на масштабну модернізацію авіаційної інфраструктури.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін зазначив, що причиною зупинки стали оновлення, які намагалися інтегрувати в наявну структуру. За його словами, нове обладнання перевантажило застарілу систему, проте інцидент не пов'язаний із зовнішньою загрозою для країни чи збоєм у сервісах Microsoft.

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За даними платформи FlightAware, у п'ятницю в США скасували понад 7700 рейсів, а ще понад 8000 зазнали затримок. На суботу перевізники завчасно скасували ще понад 2000 рейсів через порушення графіків літаків та екіпажів.

Компанії Delta Air Lines та United Airlines повідомили про поступове відновлення польотів і запропонували пасажирам скористатися правом на зміну квитків без штрафів. Водночас перевізник Southwest Airlines відновлює рейси в обмеженому режимі, а JetBlue Airways призупинила польоти до ранку суботи через дефіцит місць біля терміналів і перевантаження хабів.

Як вже повідомлялося, зупинка торкнулася аналогової технології TDM, де маршрутизатори не впоралися з обсягом даних. У профільному міністерстві запевнили, що жодних ознак кібератаки чи стороннього втручання зафіксовано не було.