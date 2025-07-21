Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно об авиакатастрофе в Бангладеш

Военные и представители пожарной службы страны сообщили, что самолет упал на школу и колледж Milestone в районе Уттара.

По предварительным данным, в результате падения по меньшей мере один человек погиб, также есть пострадавшие. В момент авиакатастрофы на территории учебного заведения находились дети.

Местное телевидение показало кадры с места происшествия, на которых видно густой дым и пламя. По данным телеканала Jamuna TV, ранения получили по меньшей мере 13 человек, среди них – ученики.

На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар: смотрите видео

В коротком заявлении пресс-служба армии Бангладеш подтвердила, что самолет типа F-7 BGI принадлежал Военно-воздушным силам.

Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (по местному времени, – 24 Канал),

– сообщили в отделе связей с общественностью военного ведомства.

В сети показали кадры с места авиакатастрофы: смотрите видео