Трагедия случилась в среду утром, 14 августа, в Отревиле, на границе между Вогезами и Мьорт-и-Мозель, к югу от Коломбе-ле-Бель.

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Истребители Rafale разбились во Франции

Операцию по поиску пилотов инициировали ведомственная группа жандармерии, ведомственная пожарно-спасательная служба, национальное управление лесного хозяйства и ADRASEC – национальная федерация радиолюбителей, которые обслуживают гражданскую безопасность.

Из соображений безопасности место аварии немедленно загородили. Известно, что удалось найти пилота, который катапультировался перед катастрофой. Он ранен, однако находится в сознании. Других летчиков по состоянию на сейчас разыскивают спасатели.

Сначала французские СМИ сообщали, что разбились истребители Mirage. Однако после сообщения министра ВС Франции Себастьяна Лекорню текст отредактировали.

Авария с участием двух Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron произошла в Мьорт-и-Мозель. Одного из пилотов нашли, поиски других продолжаются,

– сообщил в соцсети Х.

О причинах инцидента военное руководство обещает проинформировать позже, "как только появится какая-либо новая информация". К слову, Dassault Rafale – это один из немногих самолетов, полностью сделанный на территории Франции.