Трагедія трапилася у середу вранці, 14 серпня, в Отревілі, на кордоні між Воґезами та Мьорт-і-Мозель, на південь від Коломбе-ле-Бель.

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Винищувачі Rafale розбилися у Франції

Операцію з пошуку пілотів ініціювали відомча група жандармерії, відомча пожежно-рятувальна служба, національне управління лісового господарства та ADRASEC – національна федерація радіоаматорів, які обслуговують цивільну безпеку.

З міркувань безпеки місце аварії негайно загородили. Наразі відомо, що вдалося знайти пілота, який катапультувався перед катастрофою. Він поранений, однак перебуває у свідомості. Інших льотчиків станом на зараз розшукують рятувальники.

Спершу французькі ЗМІ повідомляли, що розбилися винищувачі Mirage. Однак після повідомлення міністра ЗС Франції Себастьяна Лекорню текст відредагували.

Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася в Мьорт-і-Мозель. Одного з пілотів знайшли, пошуки інших тривають,

– повідомив він у соцмережі Х.

Про причини інциденту військове керівництво обіцяє поінформувати згодом, "як тільки з'явиться будь-яка нова інформація". До слова, Dassault Rafale – це один з небагатьох літаків, повністю зроблений на території Франції.