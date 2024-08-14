Трагедія трапилася у середу вранці, 14 серпня, в Отревілі, на кордоні між Воґезами та Мьорт-і-Мозель, на південь від Коломбе-ле-Бель.
Дивіться також На Ейфелеву вежу заліз напівоголений чоловік: звідти евакуювали людей
Винищувачі Rafale розбилися у Франції
Операцію з пошуку пілотів ініціювали відомча група жандармерії, відомча пожежно-рятувальна служба, національне управління лісового господарства та ADRASEC – національна федерація радіоаматорів, які обслуговують цивільну безпеку.
З міркувань безпеки місце аварії негайно загородили. Наразі відомо, що вдалося знайти пілота, який катапультувався перед катастрофою. Він поранений, однак перебуває у свідомості. Інших льотчиків станом на зараз розшукують рятувальники.
Спершу французькі ЗМІ повідомляли, що розбилися винищувачі Mirage. Однак після повідомлення міністра ЗС Франції Себастьяна Лекорню текст відредагували.
Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася в Мьорт-і-Мозель. Одного з пілотів знайшли, пошуки інших тривають,
– повідомив він у соцмережі Х.
Про причини інциденту військове керівництво обіцяє поінформувати згодом, "як тільки з'явиться будь-яка нова інформація". До слова, Dassault Rafale – це один з небагатьох літаків, повністю зроблений на території Франції.