В Индонезии идентифицировали первую жертву авиакатастрофы Boeing в Яванском море. Погибшему было 29 лет, он проживал в Джакарте.

Правоохранители уже получили 53 образца ДНК от родственников жертв, сообщает Detik.

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Спасателям удалось поднять на поверхность 17 мешков с фрагментами тел.

К слову, полиция перед тем просила предоставить информацию, которая поможет идентифицировать любые найденные тела.

Что известно об авиакатастрофе в Индонезии

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак, 9 января исчез с радаров.

Впоследствии в Индонезии сообщили о первых найденных обломках и телах людей в Яванском море.

На борту находились 62 человека. К сожалению, никто не выжил.

Спасатели нашли 2 черных ящика самолета.

По предварительной версии, самолет мог разбиться во время падения в воду.

Авиакатастрофа в Индонезии, смотрите видео: