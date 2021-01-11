Авіакатастрофа в Індонезії: ідентифікували першого загиблого
В Індонезії ідентифікували першу жертву авіакатастрофи Boeing в Яванському морі. Загиблому було 29 років, він проживав в Джакарті.
Правоохоронці вже отримали 53 зразки ДНК від родичів жертв, повідомляє Detik.
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Рятувальникам вдалось підняти на поверхню 17 мішків із фрагментами тіл.
До слова, поліція перед тим просила надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати будь-які знайдені тіла.
Що відомо про авіакатастрофу в Індонезії
- Літак авіакомпанії Sriwijaya Air, який летів із Джакарти в Понтіанак, 9 січня зник з радарів.
- Згодом в Індонезії повідомила про перші знайдені уламки та тіла людей у Яванському морі.
- На борту перебували 62 людини. На жаль, ніхто не вижив.
- Рятувальники знайшли 2 чорних скриньок літака.
- За попередньою версією, літак міг розбитись під час падіння у воду.
Авіакатастрофа в Індонезії, дивіться відео:
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