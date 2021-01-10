В інтернеті оприлюднили останнє повідомлення від матері та її дітей. Вони були пасажирами індонезійського літака, який потрапив в авіакатастрофу.

Пасажири Boeing поділилися фотографіями в літаку до катастрофи. Про це повідомили на сайті Daily Mail.

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Останнє фото перед катастрофою

Зокрема Ратіх Вінданія опублікувала селфі зі своїми трьома дітьми, які сміялися.

До побачення, сім'я. Поки ми прямуємо додому,

– написала вона під останнім фото.

Світлину оприлюднили безпосередньо перед тим, як жінка з дітьми сіли на літак зі столиці Індонезії.



Остання світлина Ратіх Вінданії / Фото з інстаграм-сторінки жінки

Планували їхати іншим рейсом

Її брат Ірфансія Ріянто опублікував зображенням сім'ї та підписав фото "Моліться за нас". Він сказав, що його рідні спочатку мали здійснити попередній рейс, який виконував підрозділ Шрівіджа NAM Air. Йому незрозуміло, чому це змінилося.

"Я був тим, хто відвозив їх до аеропорту, допомагав з реєстрацією та багажем. Я відчуваю, що досі не можу повірити в це, все сталося занадто швидко", – зазначив чоловік.



Рахіт Вінданія з дітьми / Фото з інстаграм-сторінки жінки

Поліція намагається ідентифікувати тіла

Поліція попросила сім'ї надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати будь-які знайдені тіла, такі як стоматологічні записи та зразки ДНК. У лікарні брат другого пілота Дієго Мамахіта Кріс сказав, що у нього попросили взяти пробу крові.

Спогади рідних

Пасажирка Відія Нурсанті, вчителька середньої школи в Понтіанаку, поверталася після відпустки у своєму рідному місті Тегал на Центральній Яві. У Понтіанаку її чоловік Рафік Юсуф Аль Ідрус розповів про останні контакти, які він мав з нею.

Зазначимо! Кілька рибалок стали свідками катастрофи індонезійського Boeing рейсу SJ182, що летів із Джакарти до Понтіанака. Про їхні спогади читайте тут.

"Я пожартував, сказавши, що коли вона приїде в Понтіанак, ми будемо їсти сатай. Вона зв'язалася зі мною через Whatsapp о 14:05, сміялася. Вона вже сідала в літак і сказала, що погодні умови не були хорошими", – додав чоловік.

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