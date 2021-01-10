В интернете обнародовали последнее сообщение от матери и ее детей. Они были пассажирами индонезийского самолета, попавшего в авиакатастрофу.

Пассажиры Boeing поделились фотографиями в самолете до катастрофы. Об этом сообщили на сайте Daily Mail.

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Последнее фото перед катастрофой

В частности Ратих Виндания опубликовала селфи со своими тремя детьми, которые смеялись.

До свидания, семья. Пока мы направляемся домой,

- написала она под последним фото.

Фотографию обнародовали непосредственно перед тем, как женщина с детьми сели на самолет из столицы Индонезии.



Последняя фотография Ратих Виндании / Фото с инстаграм-страницы женщины

Планировали ехать другим рейсом

Ее брат Ирфансия Риянто опубликовал изображением семьи и подписал фото "Молитесь за нас". Он сказал, что его родные сначала должны были совершить предыдущий рейс, который выполняло подразделение Шривиджа NAM Air. Ему непонятно, почему это изменилось.

"Я был тем, кто отвозил их в аэропорт, помогал с регистрацией и багажом. Я чувствую, что до сих пор не могу поверить в это, все произошло слишком быстро", – отметил мужчина.



Ратих Виндания с детьми / Фото из инстаграм-страницы женщины

Полиция пытается идентифицировать тела

Полиция попросила семье предоставить информацию, которая поможет идентифицировать любые найденные тела, такие как стоматологические записи и образцы ДНК. В больнице брат второго пилота Диего Мамахита Крис сказал, что у него попросили взять пробу крови.

Воспоминания родных

Пассажирка Видия Нурсанти, учительница средней школы в Понтианаке, возвращалась после отпуска в своем родном городе Тегал на Центральной Яве. В Понтианаке ее муж Рафик Юсуф Аль Идрус рассказал о последних контактах, которые он имел с ней.

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"Я пошутил, сказав, что когда она приедет в Понтианак, мы будем есть сатай. Она связалась со мной через Whatsapp в 14:05, смеялась. Она уже садилась в самолет и сказала, что погодные условия не были хорошими", – добавил мужчина.

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