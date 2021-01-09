Пламя падало с неба, – очевидец о катастрофе Boeing в Индонезии
Несколько рыбаков стали свидетелями катастрофы индонезийского Boeing рейса SJ182, летевшего из Джакарты в Понтианак. Самолет упал в Яванское море вскоре после вылета. Местные рыбаки рассказали, что увидели, как с неба падали языки пламени.
Сам самолет сначала взорвался в небе, а затем и после того, как упал в воду. Это произошло всего за 14 метров от очевидца и едва не потопило его лодку, пишет CNN Indonesia.
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Рыбак с острова Ланканг отметил, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени. Именно в это время он сел в свою лодку и вышел в море. Через несколько минут он увидел в небе взрыв, после которого в воду начали падать языки пламени.
После того, как самолет упал в воду, под поверхностью моря снова произошел взрыв. Он был достаточно мощным и поднял волны.
Они едва не потопили лодку рыбака, который находился всего в 14 метрах от места падения обломков.
Моя лодка чуть не попала под обломки от взрыва,
– рассказал мужчина.
Крушение самолета в Индонезии: коротко
- Днем 9 января пассажирский самолет рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак, исчез с радаров.
- Через некоторое время власти Индонезии сообщили о первых найденых обломках и телах людей в Яванском море.
- В украинском МИД сразу взялись проверять, были ли на борту украинцы. К счастью, ни одного гражданина Украины в самолете не было. Со списками пассажиров и членов экипажа можно ознакомиться здесь.
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