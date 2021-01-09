Кілька рибалок стали свідками катастрофи індонезійського Boeing рейсу SJ182, що летів із Джакарти до Понтіанака. Літак впав в Яванське море незадовго після вильоту. Місцеві рибалки розповіли, що побачили, як з неба падали язики полум’я.

Сам літак спершу вибухнув в небі, а потім і після того, як впав у воду. Це сталося всього за 14 метрів від очевидця та ледь не потопило його човен, пише CNN Indonesia.

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Рибалка з острова Ланканг зазначив, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом. Саме в цей час він сів у свій човен та вийшов у море. За кілька хвилин він побачив у небі вибух, після якого у воду почали падати язики полум’я.

Після того, як літак впав у воду, під поверхнею моря знову стався вибух. Він був досить потужним та підняв хвилі.

Вони ледь не потопили човен рибалки, який перебував всього за 14 метрів від місця падіння уламків.

Мій човен мало не потрапив під уламки від вибуху,

– розповів чоловік.