У воду в Індонезії 9 січня впав літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. На рейсі перебували рідні мешканки Західної Джакарти Бетті Сапріанті. Наразі вона знайшла їх у списку.

Жінка до останнього продовжувала сподіватись, що станеться диво. Про це повідомили на сайті CNN Indonesia.

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Сподівалась до кінця

Сапріанті підтвердила, що її двоюрідний брат Ратіхія Вінданія і його син Юмна Фанісьятузахра сіли в літак, який втратив зв'язок приблизно о 14:30. Ратіхія повертався в Понтіанак зі своїми батьками Рахмаваті і Тоні Ісмаїлом і ще одним двоюрідним братом.

Вони попрощалися вчора ввечері, без будь-якого передчуття,

– розповіла жінка.

Зазначимо! За даними CNN Indonesia, Boeing 737-500 розбився недалеко від острова Ланканг. Рибалки двічі бачили вибух у морі.

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