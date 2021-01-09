Попрощались вчора без будь-якого передчуття: що розповіли рідні пасажирів Boeing 737-500
У воду в Індонезії 9 січня впав літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. На рейсі перебували рідні мешканки Західної Джакарти Бетті Сапріанті. Наразі вона знайшла їх у списку.
Жінка до останнього продовжувала сподіватись, що станеться диво. Про це повідомили на сайті CNN Indonesia.
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Сподівалась до кінця
Сапріанті підтвердила, що її двоюрідний брат Ратіхія Вінданія і його син Юмна Фанісьятузахра сіли в літак, який втратив зв'язок приблизно о 14:30. Ратіхія повертався в Понтіанак зі своїми батьками Рахмаваті і Тоні Ісмаїлом і ще одним двоюрідним братом.
Вони попрощалися вчора ввечері, без будь-якого передчуття,
– розповіла жінка.
Падіння Boeing 737-500: що відомо
- Пасажирський літак прямував зі столиці Індонезії до міста Понтіанак. Приблизно через 4 хвилин після його вильоту з Джакарти диспетчери втратили зв'язок з Boeing 737-500.
- Як повідомили Flightradar24, Boeing 737-500 піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.
- Правоохоронці і місцеві жителі виявили місце падіння літака Sriwijaya Air в акваторії Яванського моря.
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