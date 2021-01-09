Попрощались вчера без всякого предчувствия: что рассказали родные пассажиров Boeing 737-500
В воду в Индонезии 9 январе упала самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На рейсе находились родные жительницы Западной Джакарты Бетти Саприанти. Сейчас она нашла их в списке.
Женщина до последнего продолжала надеяться, что произойдет чудо. Об этом сообщили на сайте CNN Indonesia.
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Надеялась до конца
Саприанти подтвердила, что ее двоюродный брат Ратихия Виндания и его сын Юмна Фанисьятузахра сели в самолет, который потерял связь примерно в 14:30. Ратихия возвращался в Понтианак со своими родителями Рахмавати и Тони Исмаилом и еще одним двоюродным братом.
Они попрощались вчера вечером, без всякого предчувствия,
– рассказала женщина.
Падение Boeing 737-500: что известно
- Пассажирский самолет направлялся из столицы Индонезии в город Понтианак. Примерно через 4 минут после его вылета из Джакарты диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500.
- Как сообщили Flightradar24, Boeing 737-500 поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.
- Правоохранители и местные жители обнаружили место падения самолета Sriwijaya Air в акватории Яванского моря.
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