В воду в Индонезии 9 январе упала самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На рейсе находились родные жительницы Западной Джакарты Бетти Саприанти. Сейчас она нашла их в списке.

Женщина до последнего продолжала надеяться, что произойдет чудо. Об этом сообщили на сайте CNN Indonesia.

К теме Пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду: найдены обломки и тела людей

Надеялась до конца

Саприанти подтвердила, что ее двоюродный брат Ратихия Виндания и его сын Юмна Фанисьятузахра сели в самолет, который потерял связь примерно в 14:30. Ратихия возвращался в Понтианак со своими родителями Рахмавати и Тони Исмаилом и еще одним двоюродным братом.

Они попрощались вчера вечером, без всякого предчувствия,

– рассказала женщина.

Отметим! По данным CNN Indonesia, Boeing 737-500 разбился недалеко от острова Ланканг. Рыбаки дважды видели взрыв в море.

Падение Boeing 737-500: что известно