Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду в Индонезии 9 января. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.

Информацию об авиакатастрофе уже подтвердил министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади. Об этом сообщает местный портал detik.

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"Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей рухнул в воду, найдены обломки и части тел", – говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Среди найденных предметов есть кабели, карманы, сиденья, волосы и джинсы,

– рассказал местный житель.

По данным CNN Indonesia, Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Рыбаки дважды видели взрыв в море.

Индонезийский агентство Antara сообщило, что правоохранители и местные жители обнаружили место падения самолета Sriwijaya Air в акватории Яванского моря.

Когда и как исчез самолет Boeing 737-500

Диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500 примерно через 4 минут после его вылета из Джакарты. Пассажирский самолет направлялся из столицы Индонезии в город Понтианак.

По информации Flightradar24, Boeing 737-500 поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.

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Что известно о пассажирах

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, на борту самолета находились 62 человека – 56 пассажиров и 6 членов экипажа.

В сети опубликовали вероятный список имен пассажиров.



Вероятный список пассажиров самолета Boeing 737-500 / Фото "Раньше всех. Ну почти"