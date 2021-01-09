Літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air впав у воду в Індонезії 9 січня. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.

На борту літака перебували десятки людей. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

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"Пасажирський літак індонезійської компанії Sriwijaya Air з десятками людей впав в воду, знайдені уламки і частини тіл", – мовиться в повідомлені.

За даними CNN Indonesia, Boeing 737-500 впав у воду недалеко від острова Ланканг. Рибалки двічі бачили вибух у морі, пізніше були знайдені уламки літака.

Що відомо про зникнення літака Boeing 737-500

Диспетчери втратили зв'язок з Boeing 737-500 приблизно через 4 хвилин після його вильоту з Джакарти. Пасажирський літак прямував зі столиці Індонезії до міста Понтіанак.

За інформацією Flightradar24, Boeing 737-500 піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.

В мережі пишуть, що літак розбився. Наразі почалася пошуково-рятувальна операція. Однак офіційного підтвердження авіакатастрофи немає.

За попередньою інформацією, на борту літака перебували 62 людини.