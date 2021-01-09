У Індонезії літак зник з радарів: з'явилося ймовірне відео пошукової операції
У Індонезії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air 9 січня 2021 року зник з радарів. За даними соціальних мереж, літак розбився над морем.
Відео ймовірного місця авіакатастрофи опублікували у телеграм-каналі "Раньше всех".
Важливо Пасажирський літак, який виконував рейс з Джакарти в Понтіанак, зник з радарів
Зауважимо, офіційного підтвердження авіакатастрофи наразі немає.
Дивіться відео з місця рятувальної операції в Індонезії:
Що відомо про зникнення літака в Індонезії
- Літак Sriwijaya Air виконував внутрішній рейс з Джакарти до міста Понтіанак.
- Він вилетів о 14.37 за місцевим часом (07:37 за Гринвічем). Політ мав тривати 95 хвилин.
- Boeing піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість почали різко падати.
- У соціальних мережах пишуть, що літак розбився.
- За попередньою інформацією, на борту перебувало 53 людини, серед них 5 дітей.
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