В Индонезии самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air 9 января 2021 исчез с радаров. По данным социальных сетей, самолет разбился над морем.

Видео вероятного места авиакатастрофы опубликовали в телеграм-канале "Раньше всех". Важно Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, исчез с радаров Заметим, официального подтверждения авиакатастрофы пока нет. Смотрите видео с места спасательной операции в Индонезии: По данным СМИ, среди найденных предметов есть кабели, карманы, сиденья, волосы и джинсы. Что известно об исчезновении самолета в Индонезии Самолет Sriwijaya Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в город Понтианак.

Он вылетел в 14.37 по местному времени (7.37 утра по Гринвичу). Полет должен был занять 95 минут.

Boeing поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость начали резко падать.

В социальных сетях пишут, что самолет разбился.

По данным FlightRadar24, на борту находилось 62 человека. Впрочем Associated Press сообщает о 56 пассажирах и 6 членов экипажа.