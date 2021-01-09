Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air 9 января пропал с радаров. Он выполнял пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак, что в Индонезии.

Диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500 примерно через 4 минуты после его вылета из Джакарты. Об этом сообщили в твиттере Flightradar24.

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Самолет Sriwijaya Air направлялся из столицы Индонезии в город Понтианак. Он вылетел в 14.37 по местному времени (7.37 утра по Гринвичу). Полет должен был занять 95 минут.

Однако данные Flightradar24 показывают, что Boeing поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.

Некоторые СМИ пишут, что в Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что самолет попал в катастрофу. Сейчас началась поисково-спасательная операция. Однако пока официального подтверждения нет.

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