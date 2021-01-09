Пасажирський літак, який виконував рейс з Джакарти в Понтіанак, зник з радарів
Літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air зник з радарів в Індонезії 9 січня. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак. У соцмережах пишуть, що літак зазнав катастрофи.
В Індонезії зник літак
Диспетчери втратили зв'язок з Boeing 737-500 приблизно через 4 хвилин після його вильоту з Джакарти. Про це повідомили у твіттері Flightradar24.
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Літак Sriwijaya Air прямував зі столиці Індонезії до міста Понтіанак. Він вилетів о 14.37 за місцевим часом (7.37 ранку за Гринвічем). Політ мав зайняти 95 хвилин.
Однак дані Flightradar24 свідчать, що Boeing піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.
В Індонезії з радарів зник літак / Фото Flightradar24
У мережі пишуть, що він розбився
У соціальних мережах пишуть, що літак потрапив у катастрофу. Наразі почалася пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, на борту перебували 53 людини, серед яких 5 дітей. Також користувачі оприлюднюють фото з ймовірного місця аварії.
В Індонезії, ймовірно, розбився літак / Фото "Раньше всех. Ну почти"
За інформацією Detik, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія).
Однак наразі офіційного підтвердження авіакатастрофи немає.
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