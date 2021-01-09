Літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air зник з радарів в Індонезії 9 січня. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак. У соцмережах пишуть, що літак зазнав катастрофи.

В Індонезії зник літак

Диспетчери втратили зв'язок з Boeing 737-500 приблизно через 4 хвилин після його вильоту з Джакарти. Про це повідомили у твіттері Flightradar24.

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Літак Sriwijaya Air прямував зі столиці Індонезії до міста Понтіанак. Він вилетів о 14.37 за місцевим часом (7.37 ранку за Гринвічем). Політ мав зайняти 95 хвилин.

Однак дані Flightradar24 свідчать, що Boeing піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.



В Індонезії з радарів зник літак / Фото Flightradar24

У мережі пишуть, що він розбився

У соціальних мережах пишуть, що літак потрапив у катастрофу. Наразі почалася пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, на борту перебували 53 людини, серед яких 5 дітей. Також користувачі оприлюднюють фото з ймовірного місця аварії.



В Індонезії, ймовірно, розбився літак / Фото "Раньше всех. Ну почти"

За інформацією Detik, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія).

Однак наразі офіційного підтвердження авіакатастрофи немає.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2018 року Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав авіакатастрофи в Індонезії. Літак виконував рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг. За 13 хвилин після зльоту зв'язок з ним втратили. Тоді загинули 181 пасажир та 8 членів екіпажу. Більше про це читайте за посиланням.