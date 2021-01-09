В Індонезії 9 січня зник з радарів літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. Він виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.

В соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів. Про це повідомляє телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Більше тут Пасажирський літак, який виконував рейс з Джакарти в Понтіанак, зник з радарів

На борту літака перебували 62 людини.



Ймовірний список пасажирів літака Boeing 737-500 / Фото "Раньше всех. Ну почти"

Що відомо про зникнення літака в Індонезії

Диспетчери втратили зв'язок з Boeing 737-500 приблизно через 4 хвилин після його вильоту з Джакарти.

Літак Sriwijaya Air прямував зі столиці Індонезії до міста Понтіанак. Він вилетів о 14:37 за місцевим часом (7:37 ранку за Гринвічем). Політ мав зайняти 95 хвилин.

Однак дані Flightradar24 показують, що Boeing піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.

В мережі пишуть, що літак розбився. Наразі почалася пошуково-рятувальна операція. Однак офіційного підтвердження авіакатастрофи немає.