24 Канал собрал детали об авиакатастрофе. Причина аварии пока неизвестна, есть несколько видео с места происшествия.

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Что известно об авиакатастрофе в России 6 февраля

Она произошла вблизи аэродрома Мячково в Раменском районе Московской области. Легкий двухместный самолет Tecnam P2002 Sierra (RA-01808) выполнял учебно-тренировочный полет. Некоторые российские СМИ пишут, что оба пилота были инструкторами, некоторые приводят данные, что на борту были курсант и пилот-инструктор.

Как бы то ни было, оба погибли, когда самолет упал. Днем судно перестало выходить на связь. Диспетчер отправил другой легкомоторный самолет, чтобы узнать, что произошло. Летчик увидел, как горит Sierra.

Судя по всему, борт упал в поле, начался пожар. Кадры с места происшествия демонстрируют, что самолет полностью сгорел.

Смотрите видео с места крушения самолета Р-2002 Sierra 6 февраля

Причина катастрофы не ясна. Следственный комитет России и Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверки.