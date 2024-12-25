Баку в течение семи месяцев не получила ответа от Москвы по авиакатастрофе, поэтому обратится в международные судебные инстанции против нее. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, как будут развиваться отношения между Азербайджаном и Россией на фоне авиакатастрофы.

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Почему Азербайджан идет на конфронтацию с Россией?

"Отношения между Баку и Москвой испорчены. Произошло умышленное сбитие россиянами азербайджанского самолета. Они пытались скрыть следы путем отправки самолета через Каспий, чтобы он где-то там упал. А потом можно было бы месяцами и годами "изучать обломки" и не будет понятно, кто это сделал", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Также, по его мнению, испорчены отношения между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Как следствие – аресты в России якобы "воров в законе" – граждан Азербайджана, после чего они умирают.

Важно, что Азербайджан сознательно выходит на конфронтацию с Россией. Правительство страны не хочет играть в поддавки и замалчивать ситуацию. Наоборот, президент Ильхам Алиев отмечает, что будет отстаивать свою правоту и доказывать неправомерные действия России,

– подчеркнул Иван Ступак.

В то же время странно, по его мнению, что Кремль при наличии возможностей не спихнул вину на какого-то работника сил противовоздушной обороны или клерка "Росавиации". Россия могла бы признать вину, извиниться и предложить компенсацию для того, чтобы закрыть этот инцидент.

Обратите внимание! Самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря 2024 года направлялся из Баку в Грозный. Однако в районе города Актау в Казахстане он упал. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Однако россияне сознательно не хотят ничего признавать, и такая позиция приводит к глубокому конфликту.

Остальные страны, экс-советские республики, за этим наблюдают и пытаются отдаляться от Москвы. В частности страны Средней Азии постепенно дрейфуют в сторону Китая, потому что Россия, как заметил бывший сотрудник СБУ, для них может быть источником больших неприятностей.

Напомним, что Россия так и не предоставила ответа Азербайджану относительно обстоятельств авиакатастрофы. По словам Алиева, генпрокурор Азербайджана регулярно направляет письма председателю Следственного комитета России, однако получает ответ, что расследование якобы еще идет. Президент отметил, что Баку известно, что произошло, и он может это доказать. По его словам, на самолет Embraer "было два нападения", и он не верит в версию, что его якобы подбил украинский дрон.

Поэтому Алиев требует от России признания вины и выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших. Также причастные к сбиванию самолета лица должны быть наказаны. Поэтому Баку готовит обращение в международные судебные инстанции.