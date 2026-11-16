"Это не неожиданность": дипломат высказал предположение о том, что может стоять за авиационным коллапсом в США

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что внезапный выход из строя критически важной инфраструктуры по всей стране вызывает немало вопросов. По его мнению, официальные объяснения о технической неисправности звучат не слишком убедительно на фоне масштаба проблемы.

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Версия о старом оборудовании вызывает сомнения

Дипломат скептически оценил заявления американских чиновников о том, что причиной паралича авиасообщения стало исключительно "перегрузка устаревших маршрутизаторов ". Он подчеркнул, что техника не могла выйти из строя одновременно в масштабах всего государства.

Почему-то до вчера оно не было устаревшим, а сегодня вдруг стало устаревшим и все одновременно вышло из строя. Ну, как-то выглядит довольно неправдоподобно– подчеркнул Огрызко.

Бывший глава МИД считает, что за этим инцидентом может стоять скоординированное внешнее вмешательство или мощная кибератака. В качестве примера он упомянул деятельность северокорейских хакеров, которые неоднократно наносили колоссальный ущерб финансовым системам.

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Мне кажется, что это действительно могла быть какая-то скоординированная атака, кибератака. Однако подождем. Я думаю, все-таки и сами американцы должны получить информацию о том, что же произошло, потому что это серьезно– предположил дипломат.

Также он сравнил восхваление лидерских качеств Дональда Трампа членами его команды с партийными съездами времен СССР, когда не замечали реальных кризисов в стране.

Огрызко об авиационном коллапсе в США: смотрите видео