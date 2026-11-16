"Це не раптовість": дипломат припустив, що може стояти за авіаційним колапсом у США

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що раптовий вихід із ладу критичної інфраструктури по всій країні викликає чимало запитань. За його переконанням, офіційні пояснення про технічну несправність звучать не надто переконливо на тлі масштабу проблеми.

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Дипломат скептично оцінив заяви американських посадовців про те, що причиною паралічу авіасполучення стало виключно перевантаження застарілих маршрутизаторів. Він наголосив, що техніка не могла вийти з ладу одномоментно в масштабах цілої держави.

Чогось до вчора воно було не застарілим, а сьогодні воно вже стало раптом застарілим і все воно одномоментно лягло. Ну, якось виглядає доволі неправдоподібно– наголосив Огризко.

Ексочільник МЗС вважає, що за цим інцидентом може стояти скоординоване зовнішнє втручання або потужний кібернапад. Як приклад він згадав діяльність північнокорейських хакерів, які неодноразово завдавали колосальних збитків фінансовим системам.

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Мені здається, що це могла бути справді якась скоординована атака, кібератака. Однак почекаємо. Я думаю, все-таки і самі американці повинні отримати інформацію, що ж сталося, тому що це серйозно– припустив дипломат.

Також він порівняв вихваляння лідерських якостей Дональда Трампа членами його команди з партійними з'їздами часів СРСР, коли не помічали реальних криз у країні.

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