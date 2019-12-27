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      Авиакатастрофа в Казахстане: известна причина падения самолета

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      Авиакатастрофа в Казахстане / Facebook / Denis Krivosheyev

      Специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета сообщила о первых результатах расследования авиакатастрофы в Казахстане. Авария могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

      Бортовые самописцы самолета уже обнаружены. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр на брифинге.

      К теме: Авиакатастрофа в Алматы: на борту самолета было два украинца, они живы

      Он сообщил, что рассматриваются две возможные причины аварии:

      • ошибки пилотов,
      • технические причины.

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

      • Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.
      • После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.
      • Сейчас сообщают о 15 погибших и более 30 раненых.
      • На борту самолета, разбившегося в Алматы, было четверо иностранцев. Среди них – два украинца. Им удалось выжить.

      Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, который осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

      Смотрите видео с места событий:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа в Алматы Новости Казахстана Жертвы Постраждалі
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