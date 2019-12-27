Авиакатастрофа в Казахстане: известна причина падения самолета

Специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета сообщила о первых результатах расследования авиакатастрофы в Казахстане. Авария могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Бортовые самописцы самолета уже обнаружены. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр на брифинге.

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Он сообщил, что рассматриваются две возможные причины аварии:

ошибки пилотов,

технические причины.

Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

Утром 27 декабря самолет авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако исчез с радаров вскоре после взлета.

После вылета из аэропорта самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал возле жилого сектора. Авария произошла вблизи города Алматы в районе поселка Альмерек Талгарского района.

Сейчас сообщают о 15 погибших и более 30 раненых.

На борту самолета, разбившегося в Алматы, было четверо иностранцев. Среди них – два украинца. Им удалось выжить.

Отметим, что авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, который осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы. Парк компании состоит из семи самолетов типа Fokker-100. Они были выпущены компанией из Нидерландов, которая обанкротилась в 1997 году.

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