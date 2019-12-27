Авіакатастрофа у Казахстані: відома причина падіння літака

Спеціальна комісія за участі Міжнародного авіаційного комітету повідомила про перші результати розслідування авіакатастрофи у Казахстані. Аварія могла статися через технічну несправність або помилки пілотів.

Бортові самописці літака вже виявлені. Про це повідомив віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр на брифінгу.

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Він повідомив, що розглядаються дві можливі причини аварії:

помилки пілотів,

технічні причини.

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.

Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.

Наразі повідомляють про 15 загиблих та понад 30 поранених.

На борту літака, який розбився в Алмати, було четверо іноземців. Серед них – двоє українців. Їм вдалося вижити.

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Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

Дивіться відео з місця подій: