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      Авіакатастрофа у Казахстані: відома причина падіння літака

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      Авіакатастрофа у Казахстані / Facebook / Denis Krivosheyev

      Спеціальна комісія за участі Міжнародного авіаційного комітету повідомила про перші результати розслідування авіакатастрофи у Казахстані. Аварія могла статися через технічну несправність або помилки пілотів.

      Бортові самописці літака вже виявлені. Про це повідомив віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр на брифінгу.

      До теми: Авіакатастрофа у Казахстані: опубліковано список загиблих і постраждалих – відео

      Він повідомив, що розглядаються дві можливі причини аварії:

      • помилки пілотів,
      • технічні причини.

      Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

      • Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту.
      • Після вильоту з аеропорту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Талгарського району.
      • Наразі повідомляють про 15 загиблих та понад 30 поранених.
      • На борту літака, який розбився в Алмати, було четверо іноземців. Серед них – двоє українців. Їм вдалося вижити.

      Актуально: У Казахстані впав пасажирський літак, 15 загиблих, десятки поранених: фото та відео

      Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

      Дивіться відео з місця подій:

       

      У Казахстані впав пасажирський літак, 15 загиблих, десятки поранених: фото та відео
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа в Алмати Постраждалі Новини Казахстану Жертви
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