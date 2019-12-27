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      У Казахстані впав пасажирський літак, багато жертв: фото та відео

      247 Читать новость на русском
      У Казахстані впав літак / Телеграм-канал MESH

      Літак авіакомпанії "Бек Ейр" летів внутрішнім рейсом "Алмати – Нур-Султан" вранці 27 грудня. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім в впав і розбився. Наразі повідомляють про 9 загиблих.

      Наразі відомо, що загалом людей на борту було 100, серед яких 5 – члени екіпажу.

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      Літак рейсу Z2100 розбився о 7:22 (3:22 за Києвом) поблизу міста Алмати в районі селища Кизил ту.

      Про 7 загиблих повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Комітет цивільної авіації. Телеграм-канал MESH пише, що загиблих 9, і ще 9 зазнали травм.

      За попередньою інформацією, літак не загорівся і наразі решту пасажирів евакуюють.

      Дивіться відео з місця подій:

      Фото з місця катастрофи:

       

       

      Новина доповнюється.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Казахстану авіація Жертви
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