У Казахстані впав пасажирський літак, багато жертв: фото та відео

Літак авіакомпанії "Бек Ейр" летів внутрішнім рейсом "Алмати – Нур-Султан" вранці 27 грудня. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім в впав і розбився. Наразі повідомляють про 9 загиблих.

Наразі відомо, що загалом людей на борту було 100, серед яких 5 – члени екіпажу.

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Літак рейсу Z2100 розбився о 7:22 (3:22 за Києвом) поблизу міста Алмати в районі селища Кизил ту.

Про 7 загиблих повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Комітет цивільної авіації. Телеграм-канал MESH пише, що загиблих 9, і ще 9 зазнали травм.

За попередньою інформацією, літак не загорівся і наразі решту пасажирів евакуюють.

Дивіться відео з місця подій:

Фото з місця катастрофи:

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