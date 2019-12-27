В Казахстане упал пассажирский самолет, много жертв: фото и видео
Самолет авиакомпании "Бек Эйр" летел внутренним рейсом "Алматы – Нур-Султан" утром 27 декабря. Однако исчез с радаров вскоре после взлета, а затем в упал и разбился. Пока сообщают о 14 погибших.
Известно, что в целом пассажиров на борту было 100, и еще 5 членов экипажа.
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Самолет рейса Z2100 разбился в 7:22 (3:22 по Києву) близ города Алматы в районе поселка Кызыл ту.
О 7 погибших сообщили местные СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Телеграмм канал MESH пишет, что погибших уже 14, и еще 35 получили травмы.
По предварительной информации, самолет не загорелся и сейчас остальных пассажиров эвакуируют.
Смотрите видео с места событий:
Фото с места катастрофы:
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