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      Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker

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      После авиакатастрофы в Алматы, в Казахстане прекратили полеты всех лайнеров Fokker / Getty Images

      Самолет Fokker 100, разбившийся в Алматы 27 декабря, принадлежал парку авиакомпании Bek Air. В этой кампании все самолеты – Fokker 100 производства Нидерландов. Власть Казахстана сообщила, что полеты лайнеров этого типа приостановлены, как и работа Bek Air.

      На месте авиакатастрофы в Алматы работают 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи, сообщили в МВД Казахстана.

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      Что известно о самолетах Fokker 100

      Fokker 100 вмещает до 107 пассажиров, он построен на базе самолета Fokker F28. Первый полет Fokker 100 состоялся 30 ноября 1986 года, сообщает русская служба BBC.

      Всего были изготовлены 283 воздушных судна этой модели. Производитель самолета обанкротился еще в 1996 году.

      Самолеты этого типа используют многие крупные авиакомпании – Lufthansa, KLM, Swiss и другие.

      Первый полет в Алматы самолет (регистрационный номер – UP-F1007) совершил в апреле 1996 года. Его возраст – 23,5 года.

      Главное: В Казахстане упал пассажирский самолет, 15 погибших, десятки раненых: фото и видео

      Что известно об авиакатастрофе в Казахстане

      Утром 27 декабря в Казахстане разбился самолет авиакомпании Bek Air с 98 людьми на борту (среди них 5 членов экипажа). Он вылетел из Алматы в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал возле жилого сектора.

      В катастрофе погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.

      На борту самолета было 2 украинцев и им удалось выжить. Это – Юрий Сон и Яна Сон.

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил в сети свои соболезнования в связи с трагедией.

       

      В Казахстане упал пассажирский самолет, 15 погибших, десятки раненых: фото и видео
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Катастрофа Авиакатастрофа в Алматы Новости Казахстана авиация Жертвы Аварии и ДТП Транспорт
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