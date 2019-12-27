Авіакатастрофа в Казахстані: припинені польоти всіх лайнерів Fokker

Літак Fokker 100, що розбився в Алмати 27 грудня, належав парку авіакомпанії Bek Air. В цій кампанії всі літаки – Fokker 100 виробництва Нідерландів. Влада Казахстану повідомила, що польоти лайнерів цього типу припинені, як і робота Bek Air.

На місці авіакатастрофи в Алмати працюють 976 осіб та 70 одиниць техніки, а також 33 бригади швидкої допомоги, повідомили в МВС Казахстану.

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Що відомо про літаки Fokker 100

Fokker 100 вміщує до 107 пасажирів, він побудований на базі літака Fokker F28. Перший політ Fokker 100 відбувся 30 листопада 1986 року, повідомляє російська служба BBC.

Всього було виготовлено 283 повітряних судна цієї моделі. Виробник літака збанкрутував ще в 1996 році.

Літаки цього типу використовують багато великих авіакомпаній – Lufthansa, KLM, Swiss та інші.

Перший політ Fokker 100, що впав в Алмати, (реєстраційний номер – UP-F1007) здійснив у квітні 1996 року. Його вік – 23,5 року.

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Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані

Вранці 27 грудня в Казахстані розбився літак авіакомпанії Bek Air з 98 людьми на борту (серед них 5 членів екіпажу). Він вилетів з Алмати в Нур-Султан, втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлю і впав біля житлового сектора.

У катастрофі загинули 15 людей, ще 35 зазнали поранень.

На борту літака було 2 українців і їм пощастило вижити. Це – Юрій Сон та Яна Сон.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив у мережі свої співчуття у зв’язку з трагедією.